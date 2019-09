Futuro Icardi, Wanda Nara: "Niente divorzio con l'Inter"

La storia d’amore tra l’Inter e Icardi non è finita, nonostante le ultime, burrascose, vicende. Ci pensa l’agente/moglie Wanda Nara a spiegare come il futuro del suo assistito sia ancora legato, a doppio filo, alla società nerazzurra: “Con l’Inter non è un divorzio, Mauro e i nerazzurri sono come fidanzati che si prendono una pausa”, le sue parole al Corriere della Sera.

Dichiarazioni che, di fatto, confermano come, nel futuro, un ritorno di Icardi all’Inter non sia impossibile: “A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio. Io lavoro per lui, poi le scelte sono sue”. Intanto, però, c’è la nuova avventura al PSG: “Lo conosco perché sono la moglie, non solo la procuratrice. Sapevo che avrebbe detto sì anche per dare tranquillità ai figli. A Milano sarebbe stato sempre un caso”.

Importante il passaggio legato ai motivi che hanno portato al deteriorarsi dei rapporti con i vertici del club nerazzurro: “L’Inter aveva la necessità di venderlo e gli ha tolto la fascia. Lì i rapporti si sono incrinati perché Mauro non voleva lasciare il club da capitano”.

Wanda Nara si sofferma anche sulla causa “inviata” all’Inter: “Non era una causa per soldi, solo gli ignoranti lo credono. Se fosse stato per soldi sarebbe andato via 3-4 anni fa, quando l’Inter non giocava la Champions, è rimasto per amore del club. Voleva tornare in gruppo e allenarsi con Conte: chissà con lui dove poteva arrivare”.

Non manca un passaggio su Antonio Conte e Beppe Marotta. Wanda “perdona” il dirigente e svela una presunta divergenza di opinioni tra società e allenatore: “Il calcio è business, Marotta fa le scelte e deve badare ai conti. Si vedrà chi ha fatto bene. Quanto a Conte, credo che abbia dovuto accettare le scelte della società. Ho parlato con lui, gli avevano garantito che avrebbero comunque rinforzato la squadra”.

Chiusura con un chiaro messaggio: “Sono quella che l’ha risolta. Era difficile uscire da questa situazione e farlo trovando una squadra di quel livello. La scelta di Parigi rende orgogliosa me, lui e la famiglia. Da procuratrice sono riuscita a fare il meglio, senza tradire né la maggioranza dei tifosi che lo amano né l’Inter”.

SPORTAL.IT | 06-09-2019 10:05