Futuro Icardi, Wanda Nara studia una sorpresa

Tra quelli che possono essere considerati corollari del macroproblema causato dall’emergenza Coronavirus, ovvero la sospensione dell’attività sportiva a livello mondiale, c’è la necessità, che riguarda il calcio, di concludere la stagione entro il 30 giugno, data di scadenza di parecchi contratti, in particolare dei prestiti. E tra i casi più illustri appartenenti a questa categoria citiamo quello di Mauro Icardi.

I nomi dei giocatori che stanno disputando quest’annata in un club pur essendo a livello di cartellino di proprietà di un’altra società è lungo e “decorato” e quello dell’attaccante argentino sembra profilarsi come una delle situazioni più interessanti ed intricate.

Potrà l’ex capitano dell’Inter giocare per il Psg oltre il 30 giugno? Si vedrà, ma ancora più importante è verificare la volontà della società francese di riscattare il cartellino di Icardi, in prestito con riscatto fissato a 70 milioni. Una cifra che sembrava normale qualche mese fa, dopo l’ottimo inserimento di Maurito a Parigi, ma che ora comincia a scottare visto che la vena realizzativa di Icardi sembra essersi inaridita e visto che il giocatore è spesso scivolato in panchina.

Se il Psg boccerà l’ex nerazzurro, l’Inter cercherà comunque di piazzare Icardi altrove, non rientrando il giocatore nei piani di allenatore e società, con la collaborazione dell’attivissima Wanda Nara, moglie-agente di Icardi. I club interessati non mancano, a partire dalla Juventus, ipotesi che non tramonta, ma attenzione alla risalita del Real Madrid.

I Blancos si apprestano infatti a vivere una sessione di calciomercato scoppiettante e tra gli obiettivi c’è anche un centravanti dopo il flop di Luka Jovic. Come afferma ‘Fichajes.net’, l’ultimo nome su cui si ragione in casa Real è quello di Icardi, scelto come erede di Karim Benzema o in casi eccezionali anche come spalla dell’attaccante franco-algerino.

La Juventus resta comunque in agguato ed è pronta a far leva sulla volontà di Icardi e di Wanda Nara di tornare in Italia, per motivi familiari. Immaginare oggi una trattativa tra i bianconeri e l’Inter sembra improbabile, ma la prossima estate potrebbe essere molto particolare anche sul piano del calciomercato.

SPORTAL.IT | 16-03-2020 00:11