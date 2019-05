Futuro Inzaghi: Lotito dice la sua

Se Simone Inzaghi ha dribblato la domanda sul proprio futuro dopo il trionfo in Coppa Italia contro l’Atalanta, il presidente della Lazio Claudio Lotito a sgombrare il campo dai dubbi su chi sarà a guidare i biancocelesti nella prossima stagione: "Inzaghi non è mai stato messo in discussione, sono leggende metropolitane nate dopo alcune sconfitte – ha detto il presidente biancoceleste a 'Rai Sport' – Per me è un figlio adottivo, lo ho portato dalla Primavera alla prima squadra, purtroppo nel corso dell'anno ci sono stati episodi che hanno rallentato la nostra corsa, per esempio gli infortuni".

"La classifica non rispecchia le potenzialità di questa squadra – ha aggiunto Lotito – Tenevamo particolarmente a questa Coppa Italia perché è il quinto trofeo della mia gestione e ci dà la certezza dell'Europa. Abbiamo vinto meritatamente confermando di avere le potenzialità per raggiungere grandi traguardi. Una presenza stabile in Europa League ci permetterà di raggiungere col tempo l'Olimpo delle grandi squadre. Gasperini recrimina? Non faccio dietrologie, hanno avuto un’occasione in tutta la partita”.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 00:09