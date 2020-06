Futuro Joao Pedro, Carli fa chiarezza

Decisa presa di posizione da parte di Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, sul futuro di Joao Pedro, accostato nelle ultime settimane al Torino. Il dirigente degli isolani ha smentito contatti fra le due società in un'intervista rilasciata a 'Torinogranata.it'.

“Il Torino non l’ho mai sentito – ha detto Carli -, per noi Joao Pedro è un giocatore top e in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, questa è la verità”.

“Noi in società non abbiamo sentito nessuno e non è un problema perché Joao Pedro ce lo teniamo bello stretto” ha poi affermato il ds rossoblù.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 21:36