Futuro Kulusevski, D'Aversa lancia un appello

Nel post partita della gara contro il Brescia, D'Aversa ha analizzato la gara: "Nella ripresa siamo calati un po', abbiamo concesso qualcosina in più rispetto al primo tempo, però devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a riprenderla: non era semplice, ci hanno creduto fino alla fine".

Inevitabile la domanda su Kulusevski: "La società sa quanto è importante per noi questo giocatore. Bisogna considerare il fatto che non so quante società e quanti allenatori gli avrebbero dato questa possibilità sin dall'inizio, bisogna dare continuità al ragazzo. Per noi è un vantaggio tenerlo, questo è chiaro".

"Per il bene nostro, del giocatore e dell'Atalanta, è meglio se il giocatore concluda l'anno qui. Anche perché oggi ho perso anche Gervinho" ha concluso D'Aversa.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 19:20