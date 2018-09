Futuro Longo: il Frosinone ha deciso

Un solo punto in quattro partite per il Frosinone, reduce inoltre dalla sonora sconfitta contro la Sampdoria.

Nonostante l’inizio di campionato di certo non esaltante, la società ha deciso di confermare Moreno Longo sulla panchina del club. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore non sarebbe in discussione anche perchè, dopo la tournée estiva in Canada, si è ritrovato una rosa stravolta dal mercato con ben 16 giocatori nuovi.

Longo ha la fiducia del club, ma dalle prossime partite servirà ritrovare risultati utili per la classifica.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 14:40