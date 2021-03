Futuro Mandzukic: l'agente fa chiarezza

Giovanni Branchini, agente di Mario Mandzukic, a Sky Sport ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito al Milan: “Il contratto di Mandzukic è legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se non si verificano le condizioni contrattuali”.

La punta croata non è ancora riuscita a dare il suo contributo a causa degli infortuni: “Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d’aiuto fino ad ora, mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un’altra scelta”.

OMNISPORT | 31-03-2021 08:58