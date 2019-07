Futuro Milinkovic-Savic, le parole di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic ai microfoni di tuttomercatoweb a margine della presentazione dei calendari di serie A. "Vedremo quali condizioni si verranno a creare sul mercato, noi con lui abbiamo un ottimo rapporto. Vedremo le offerte che arriveranno dal mercato, con uno spirito di collaborazione che tuteli l'interesse della società e quello del calciatore".

"Quanto vale? Il mercato non si fa dinanzi alla tv. Io non l'ho messo in vendita e lui sta bene con noi. Vedremo se ci sono le condizioni e che tipo di condizioni verranno offerte. Vogliamo tutelare gli interessi del calciatore e della società". Il serbo è nel mirino del Manchester United.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 18:56