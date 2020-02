Futuro Pogba, Mino Raiola spaventa la Juventus

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe non realizzarsi. E' questa l'ipotesi che ha lasciato trapelare Mino Raiola durante un intervento a Sky Sports UK: "Pogba ha un contratto con il Manchester United anche se nel mercato possono uscire voci su altre squadre. Tutti sono preoccupati che se ne vada, io no. Forse ci sono colloqui tra me e il club per il rinnovo del contratto…".

I tifosi bianconeri erano ottimisti soprattutto in virtù dello scontro tra il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer e il potente agente: L'allenatore norvegese si era risentito dopo l'uscita del procuratore italo-olandese a margine di Milan-Juve ("Gli piacerebbe tornare a Torino"), spiegando che il cartellino del giocatore resta di proprietà della società inglese.

Questa la replica di Raiola: "Penso che l'uscita del tecnico sia stata fuori luogo. Non ho offerto il giocatore in giro, se uno andasse a leggere l'intervista completa potrebbe vedere come le frasi sull'Italia siano un discorso a parte, ora Paul deve pensare a ritornare per chiudere la stagione alla grande. Pogba non è di proprietà dello United, ma è un dipendente di quella società. Non ho mai parlato di Ole ai giornali, mentre lui parla sempre di me. Sono interessato soltanto sui miei giocatori e loro sono felici di questo".

Anche il fratello di Pogba era intervenuto sulla questione: "Paul vuole lasciare il Manchester United. Mio fratello punta a giocare la Champions League e a vincere trofei. Tutti sanno che con lo United non sarà possibile. Vedremo cosa succederà in estate".

Paratici, per non farsi cogliere impreparato, sta comunque sondando il terreno per le alternative e il primo nome sulla sua lista è quello di Thiago Alcantara. Lo spagnolo secondo Tuttosport vorrebbe lasciare il Bayern Monaco da tempo e il contratto in scadenza nel 2021 sorride ai campioni d'Italia. Si è parlato di un possibile trasferimento del classe 1991 anche a gennaio nell'ambito di uno scambio con Emre Can, che poi ha però deciso di vestire la maglia dei rivali del Borussia Dortmund, che l'ha riscattato per 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 17:53