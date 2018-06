Gabarrini esalta la solidità di Jorge Lorenzo

Cristan Gabarrini, l’ingegnere di pista di Jorge Lorenzo, è convinto che grazie ai due successi consecutivi del Mugello e del Montmelò il maiorchino possa lottare per il titolo di campione del mondo delle MotoGp con la sua Ducati.

"Sono abituato a ragionare sulla base di numeri e questi ci danno ragione – ha detto a ‘Marca’ -. Il Mondiale è ancora aperto. Abbiamo avversari forti, ma siamo tornati competitivi. Ed è un motivo in più per lottare fino alla fine e dare il massimo. Non è successo alcun miracolo: abbiamo lavorato duramente per provare a dare a Jorge una moto che gli piacesse di più".

"Sotto l'aspetto mentale Jorge è uno dei piloti più forti che abbia mai visto. Non si è mai arreso neanche per un momento, ha sempre creduto nei propri mezzi e dato il massimo. E’ normale che quando ci si avvicina al livello che ci si aspetta tutto diventa più facile. Lui non si è mai arreso ed è stato premiato" ha aggiunto Gabarrini.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 15:25