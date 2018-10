Gabbiadini attende gennaio

Manolo Gabbiadini potrebbe presto tornare in Italia.

Il centravanti italiano, infatti, fatica a trovare spazio nel Southampton di Mark Hughes che, nelle prime gare di campionato, gli ha preferito Danny Ings. Ecco perchè, nei pensieri dell’attaccante ex Napoli, c’è l’idea di un trasferimento. E in Italia le pretendenti non mancano.

In primis, il Bologna. La squadra di Filippo Inzaghi cerca una punta che possa garantire almeno 10 gol stagionali per poter raggiungere l’obiettivo numero uno: la salvezza. Santander ha avuto un buon impatto nel nostro campionato, ma i suoi partner d’attacco (Falcinelli, Destro e Orsolini) non si sono dimostrati all’altezza. Un’altra squadra interessata a Gabbiadini è l’Empoli: anche qui c’è un attaccante che convince, Caputo, e un altro come La Gumina che sta avendo difficoltà nella massima serie. Attenzione poi al Chievo: Stepinski è finito nel mirino dell’Hannover e, per sostituire il polacco, i clivensi potrebbero pensare proprio al centravanti del Southampton.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 17:45