Gabbiadini-Bologna, si tratta

Sparito al Southampton, Manolo Gabbiadini punta al ritorno in Italia a gennaio.

Il Bologna si è da tempo fatto avanti ed è pronto a trattare con i Saints il prestito con obbligo di riscatto. Il vero scoglio è l'ingaggio dell'ex attaccante del Napoli, che in Premier League guadagna oltre 2 milioni di euro. A Bologna il giocatore più pagato è Mattia Destro con 1,8 milioni l'anno: Gabbiadini dovrà abbassare le sue pretese per poter tornare nel capoluogo emiliano, dove militò in prestito nella stagione 2012/2013.

2A Bologna sono stato un anno in prestito secco e ho fatto bene. Non voglio fantasticare e guardare lontano, tutti noi abbiamo un destino. Se un giorno più o meno lontano il Bologna vorrà farmi una proposta seria, parlerò con il mio procuratore e insieme prenderemo una decisione", le parole di alcuni giorni fa di Gabbiadini.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 11:35