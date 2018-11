Gabbiadini: il futuro è in serie A

Manolo Gabbiadini prepara il ritorno in Italia.

Il centravanti ex Napoli continua a non trovare spazio nel Southampton: solo una partita da titolare in questo avvio di stagione. Ecco perchè, l’ipotesi di un trasferimento a gennaio diventa sempre più concreta.

In serie A non mancano gli estimatori. Primo su tutti, la Fiorentina: la Viola cerca, infatti, un attaccante da poter alternare con Simeone. Attenzione poi a Bologna, Lazio e Sampdoria, club che già in estate hanno provato a riportare il giocatore in Italia. Più defilata, al momento, la pista che porta al Milan.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 14:30