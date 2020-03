A seguito del comunicato della Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, il Verona ha deciso di sospendere ogni attività'agonistica programmata sino a nuova comunicazione.

Lo rende noto il club gialloblu (ultimo avversario della Samp in Serie A) in una nota sottolineando che si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie. Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 16:01