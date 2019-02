Gabbiadini: "Possiamo fare cose importanti"

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini in un'intervista a DAZN fa i complimenti a mister Marco Giampaolo: "E' un allenatore che mi piace molto per come fa giocare la squadra. Prima di venire non l'ho sentito, non c'era bisogno di convincermi. So gia' cosa si prova a indossare questa maglia, conosco tante persone e la citta' e per questo e' stata una scelta semplice tornare alla Sampdoria".

Sulle qualità dei doriani: "Possiamo fare qualcosa di importante, perche' siamo un bel gruppo. La squadra gira, sono arrivato da poco e devo cercare di entrare velocemente nei ritmi e nei sincronismi".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 18:20