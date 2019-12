Gabigol chiama l'Inter: indizi sul futuro

L'Inter conta sulla cessione di Gabigol per raggranellare un tesoretto importante in vista del mercato invernale. L'attaccante del Flamengo, dopo la vittoria contro l'Al Hilal nella semifinale del Mondiale per Club ha rilasciato queste parole: "Credo proprio che non tornerò in Italia, all'Inter ho avuto poche opportunità ma è stato bello comunque".

Trentaquattro gol stagionali, Gabigol potrebbe fruttare 20 milioni di euro: "Rispetto l'Inter perché ho un contratto con loro, ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo cosa succede a gennaio, se ne parlerà dopo la finale. All'Inter non ho avuto tante opportunità, ho giocato pochi minuti ma è stato comunque un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra, ho imparato tanto dai compagni che porto sempre nel cuore", sono le parole riprese da Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 13:33