Gabigol sta per tornare all'Inter

Gabigol verso il ritorno all'Inter. Il presito al Santos dell'attaccante brasiliano sta per finire e il giocatore sembra rassegnato a tornare in Europa. "Sarò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime".

Capocannoniere del campionato brasiliano con 16 gol, Gabigol è legato ai nerazzurro da un contratto in scadenza nel 2021. Piero Ausilio sta lavorando per trovargli un'altra sistemazione in Europa, ma non è esclusa una soluzione di nuovo brasiliana, questa volta al Flamengo.

Pochi giorni fa invece si era così espresso sul suo futuro: "Ci sono possibilità che possa restare al Santos. Per quanto ne so anche il presidente vorrebbe. Sono molto felice, ma c'è anche il sogno di tornare a giocare in Europa. Non dipende solo dalla mia volontà, dal Santos o dall'Inter. Quest'anno non è stato facile, ora è meglio attendere le ultime gare e poi trovare la soluzione".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 11:25