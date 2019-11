Gabigol torna a sognare l'Europa

Gabigol, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Flamengo, in un'intervista ad As non ha escluso di tornare in Europa: "Il Brasileirao è uno dei campionati più combattuti al mondo. Ho bisogno di sfide di livello superiore? Sono pronto a segnare in Brasile, Inghilterra, Germania, Spagna, ovunque".

"La Liga è un campionato che mi piace: calcio rapido e tecnico. Rimpianti Inter? Con un po' di continuità forse avrei potuto fare meglio ma ho imparato tante cose in Italia".

SPORTAL.IT | 21-11-2019 14:19