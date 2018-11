Gabigol torna all'Inter: ecco il piano dei nerazzurri

Gabigol sta per tornare all'Inter. La stagione positiva al Santos ha rialzato le quotazioni di Gabriel Barbosa, che, dopo la debacle nel club nerazzurro in cui era sbarcato per 30 milioni nel 2016, ha ritrovato lo slancio nel campionato brasiliano, dove ha segnato con la maglia del Santos 16 reti in 31 partite di campionato.

Suning ha pronto un piano per il giocatore: riportarlo in Europa a gennaio e poi girarlo in prestito in uno dei club del Vecchio Continente, così da rilanciarlo definitivamente e poterlo cedere in estate senza accusare una minusvalenza eccessiva (anche se recuperare i 30 milioni resta un miraggio). Lo riporta il Corriere dello Sport.

Le prestazioni di Gabigol hanno provocato anche l'interesse del Flamengo e del San Paolo, ma l'Inter preferirebbe la soluzione europea. Gabigol in Europa ha giocato in prestito anche al Benfica, con scarsi risultati.

Alcuni giorni fa l'attaccante, che è legato all'Inter con un contratto in scadenza nel 2021, si era espresso così su una sua possibile permanenza al Santos: "Sarò sincero, è davvero molto complicato che io resti al Santos. Mi godrò queste ultime partite perché credo che potrebbero essere le ultime. Sono molto felice al Santos, ma ho anche il sogno di giocare in Europa, ma dipende dall'Inter".

Queste alcune delle società europee interessate al giocatore: Sporting Lisbona, Atletico Madrid, Everton e West Ham, tutti club che collaborano con l'agente di Gabigol, Kia Joorabchian.

Barbosa nell'anno e mezzo in nerazzurro ha giocato in tutto 10 partite, segnando un gol contro il Bologna. Vincitore di un oro olimpico con la maglia della Seleçao nel 2016, ha vinto due campionati paulisti con la divisa del Santos.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 12:20