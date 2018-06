Gabriel Vasconcelos resta in Toscana

La vita da quarto portiere al Milan non si prolungherà per Gabriel Vasconcelos. Il portiere brasiliano, tornato in rossonero dopo i sei mesi in prestito ad Empoli, con annessa promozione in Serie A, è infatti destinato a non aprire neppure la valigia, perché a farsi sotto è un’altra squadra toscana.

Si tratta della Fiorentina, che in attesa di assegnare la prossima maglia da titolare dopo il mancato riscatto di Sportiello dall’Atalanta, ha scelto Gabriel per iniziare ad occupare il parco portieri: i viola sarebbero interessati a rilevare il cartellino del giocatore a titolo definitivo.



SPORTAL.IT | 22-06-2018 23:35