Gabriele Artistico: senso del gol e dominio fisico, chi è l'arma dello Spezia per la salvezza

Romano, classe 2002, è alto quasi un metro e novanta. Gabriele Artistico, giovane punta spezzina, sta vivendo una stagione incredibile nel campionato cadetto, dove ha raggiunto la doppia cifra grazie alla doppietta siglata nell’ultima partita casalinga contro il Monza. Figlio d’arte, la sua storia parte dai campi della Capitale dove “Lo Squalo” — questo il soprannome affibbiatogli — ha mosso i primi passi, finendo per diventare uno dei nomi più interessanti della Serie B.

Le origini, la chiamata del Parma e la trafila silenziosa

La carriera di Artistico inizia in alcune delle società sportive romane più importanti per i ragazzi che sognano di realizzarsi nel mondo del pallone. Passa infatti per la Vigor Perconti, la Tor Tre Teste, il Savio e poi l’Atletico 2000. Il Parma mette gli occhi su di lui e, nel 2019, l’attaccante si trasferisce nella città ducale. Da lì inizia una girandola di squadre in Serie C, con anche una piccola parentesi croata alla Lokomotiva Zagabria, dove Artistico inizia a farsi notare. Il 2023 è l’anno della consacrazione alla Virtus Francavilla, con 12 reti siglate in 37 presenze.

La Lazio decide di investire sul giocatore, che deve però ancora “farsi le ossa” nel cammino purgatoriale delle serie minori. Passa così prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza; con i lupi — seppur autore di 5 gol nelle 17 volte in cui scende in campo — non riesce purtroppo a salvare la squadra. Ecco dunque la chiamata in prestito dello Spezia, con Artistico che non ci pensa due volte e accetta immediatamente. “Quando è finita la finale dei playoff contro la Cremonese, ho detto a mio padre che il mio obiettivo era giocare per lo Spezia. Questa città vive di calcio, c’è una tifoseria appassionata e calda, persone che vivono per la squadra e c’è una storia che non serve raccontare”, sono state le sue prime parole in conferenza stampa il giorno della presentazione.