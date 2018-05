Gabriele Detti ottimista ma non troppo

Ottimista ma non troppo. Ma con tanta voglia di tornare ai suoi livelli. Gabriele Detti, intervistato in esclusiva ai microfoni di Virgilio Sport, si è espresso in merito ai tempi di recupero sul problema alla spalla. Il bronzo olimpico nei 400 e nei 1500 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 sta recuperando dall'infortunio ed è alle prese con la riabilitazione: "E' un recupero abbastanza lento, molto lento, ma la situazione sembrerebbe piano piano migliorare. Ci vuole ancora un po' di tempo".

Il prossimo obiettivo per il nuotatore di Livorno sono gli Europei di Glasgow in programma ad agosto: "Sì, dovrebbe essere quello. La mia idea sarebbe andar lì e far tutto però poi bisogna vedere la situazione. Nel caso non fossi al 100 %, farò sicuro i 400 e per il resto, almeno per il momento, non so. La distanza lunga sarebbe un po' complicata però vediamo giorno dopo giorno e valutiamo la situazione".

Detti ha vinto l'oro negli 800 ai mondiali di Budapest lo scorso anno, quest'anno il suo amico Paltrinieri ha fatto registrare il miglio crono del 2018 nella stessa specialità agli Assoluti: "L'assoluto dà sempre ottime indicazioni ma è una gara che è sempre stata preparata bene ma non in modo eccelso. L'anno scorso avevamo fatto l'800 insieme a Riccione e avevamo viaggiato su tempi anche più bassi. Sicuramente Paltrinieri è andato molto forte, ha realizzato il primo tempo al mondo quest'anno, quindi ci sarà da divertirsi quando conterà e spero di esserci anche io".

I prossimi Giochi Olimpici si terranno a Tokio nel 2020 e il nuotatore non vuole fare previsioni ma nello stesso tempo spera di poter dire la sua ancora una volta: "Abbiamo tanti step prima, l'obiettivo sarà andare lì e dare il massimo. Non faccio previsioni, specie a un Olimpiade può succedere sempre di tutto".

