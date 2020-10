Gabriele Gori sente aria di derby

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Udinese il Vicenza si prepara alla delicata partita casalinga contro il Pisa dove i biancorossi cercheranno di ottenere la prima vittoria in campionato.

Il gol dei berici contro i bianconeri è stato realizzato da Gabriele Gori, alla prima rete con il Vicenza.

L’attaccante, già protagonista a Ferrara con un palo colpito, punta a ripetersi sabato. Quella contro il Pisa sarà del resto per il classe ’99 una partita speciale, essendo di proprietà della Fiorentina ed avendo militato anche nel Livorno: “Abbiamo dimostrato che contro una squadra di Serie A non abbiamo mai mollato, peccato per il palo contro la Spal, ma vogliamo rifarci contro il Pisa”.

“Concorrenza? Mi trovo bene con tutti i ragazzi – ha concluso Gori – l’importante è avere l’atteggiamento giusto per riuscire a dare il meglio di noi. Sapevamo che all’inizio dovevamo amalgamarci, ma dando il massimo riusciremo a fare tanti risultati”



OMNISPORT | 29-10-2020 19:28