A Rotterdam, l'Italia della ginnastica artistica festeggia la medaglia d'argento di Gabriele Targhetta in una disciplina dove nessun italiano saliva sul podio dal 1913. E la dedica a Bonicelli emoziona

C’è un “Principino” vestito d’argento. Uno che è entrato nella storia dalla porta principale, come se fosse una cosa del tutto normale: Gabriele Targhetta riporta l’Italia sul podio in una competizione iridata dopo 5 anni, cogliendo il secondo posto nel concorso in corso di svolgimento a Rotterdam nel cavallo con maniglie. Un risultato storico per la ginnastica artistica italiana: una medaglia nella disciplina mancava addirittura da 113 anni, il tempo intercorso dalla doppietta di Giorgio Zampori e Osvaldo Palazzi nei mondiali parigini del 1913. All’epoca doveva ancora venire assassinato l’arciduca Francesco Ferdinando, con tutto quel che ne sarebbe conseguito (cioè il primo conflitto mondiale). Qualcosa che si fa fatica anche solo a immaginare, figurarsi a pensarla per davvero.

Solo Manukyan meglio del “Principino”

Le aspettative per Targhetta erano ragionevolmente alte, pensando alla storica medaglia d’oro conquistata poche settimane fa agli Europei di Zagabria (e nel 2025 a Lipsia arrivò il bronzo). Ma quanto fatto vedere dall’allievo di Gianmatteo Centazzo è andato forse oltre le aspettative: degli 8 atleti approdati in finale, l’italiano è stato il primo a salire in pedana, lasciando però di stucco il pubblico presente sugli spalti e impressionando favorevolmente anche i giudici. Il punteggio di 15.233 punti è sembrato subito tale da potergli consentire di mettere un’ipoteca su un gradino del podio, senza sapere quale.

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Ma a furia di assistere agli esercizi dei rivali, la convinzione di avere tutte le carte in regola per arrivare anche all’oro s’è fatta più che mai reale. Quando il kazako Kurbanov (penultimo in chiamata) è finito alle sue spalle, restava solo il 19enne armeno Hamlet Manukyan a dividere Targhetta dalla medaglia d’oro, ossia colui che si era classificato alle sue spalle a Zagabria. Stavolta però i ruoli si sono invertiti: Manukyan è stato perfetto, meritandosi un 15.300 che gli è valso una meritata vittoria, con l’altro armeno Khachatryan che ha chiuso terzo, ma a debita distanza (15.000 punti).

L’emozione del brianzolo: “Ho fatto tutto come volevo”

Vent’anni compiuti lo scorso marzo, originario di Monza, Targhetta è quel che si definisce una pepita d’oro nel firmamento della ginnastica italiana. E a caldo s’è lasciato un po’ sopraffare dalle emozioni. “Devo ancora realizzare, capire bene quello che è successo”, ha ammesso, quasi commosso.

“Ho fatto tutto quello che dovevo fare e come lo volevo fare, ed è stato bellissimo gareggiare in un impianto che era tutto esaurito, e dove si è sentito forte il calore del pubblico. Ho migliorato il punteggio rispetto all’esercizio degli Europei di Zagabria, ma sapevo che la concorrenza sarebbe stata fortissima. C’era il giapponese Hashimoto, una leggenda vivente della disciplina, ma anche Manukyan che sapevo avrebbe gareggiato per ultimo, e sapevo quanto fosse temibile.

Io me la sono goduta tutta, alla fine lui è stato straordinario e non c’è nulla da eccepire sulla sua vittoria. Dopotutto, condivido il podio con due atleti che ogni giorno mi spingono ad andare sempre oltre i miei limiti e a voler fare meglio. Però sono felicissimo, mi sembra di vivere un sogno, e davvero non ho parole per descrivere la mia felicità”.

L’idolo Cassina, la dedica a Bonicelli

Targhetta è tesserato Fiamme Oro (Polizia), si allena a Mestre (è tesserato anche con la Spes Mestre) e in carriera ha già raccolto tre medaglie tra Europei e mondiali. È classe 2006, come Kimi Antonelli e Sara Curtis, e forse anche per questo promette di diventare un fattore a livello internazionale, magari ripercorrendo le orme di uno come Igor Cassina, da sempre il suo modello di riferimento.

Ma Gabriele è anche un ragazzo che non dimentica chi ha condiviso parte del percorso con lui: quel “Forza Bonny” urlato in mondovisione (e mostrato sulla maglietta dopo la gara) ha un significtao tutto particolare, perché è riferito a Lorenzo Bonicelli, sfortunato ginnasta infortunatosi gravemente durante le Universiadi 2025. “Un grazie lo dico a tutti coloro che stanno al mio fianco, ai miei compagni di allenamento a Mestre e in nazionale, al mio allenatore Gianmatteo e al gruppo sportivo della Polizia”. Non dimentica nessuno, e nessuno dopo stasera dimenticherà il suo nome.