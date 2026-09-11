Ci sono calciatori che fanno rumore, che sono mediamente molto più “in vista”. E poi ci sono quelli che non hanno bisogno di alzare la voce per entrare nei cuori delle persone. Gaetano Scirea, nato il 25 maggio 1953, a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, è uno di questi. Il suo viaggio nel mondo del pallone è legato principalmente ai colori della Juventus e all’azzurro della Nazionale.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Gaetano Scirea, un gentiluomo prestato al mondo del pallone.