Difensore leggendario, bandiera della Juventus e della nazionale italiana, strappato troppo presto alla vita per un tragico incidente d'auto

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Ci sono calciatori che fanno rumore, che sono mediamente molto più “in vista”. E poi ci sono quelli che non hanno bisogno di alzare la voce per entrare nei cuori delle persone. Gaetano Scirea, nato il 25 maggio 1953, a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, è uno di questi. Il suo viaggio nel mondo del pallone è legato principalmente ai colori della Juventus e all’azzurro della Nazionale.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Gaetano Scirea, un gentiluomo prestato al mondo del pallone.

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