Gaffe della Lega sul Milan spopola sul web

La corsa per la Champions League (così come quella per la salvezza) è finita. Nonostante la vittoria contro la Spal i rossoneri non sono riusciti a chiudere oltre il quinto posto e per i tifosi del Milan la delusione è tanta. C’è stato però un episodio che ha scatenato l’ironia (e anche un po’ l’indignazione) dei sostenitori delle altre compagini, accaduto poco dopo la fine delle sei partite in contemporanea delle 20.30 che avevano ancora verdetti da emettere.

Un tweet infelice – La Lega Calcio, organo ovviamente imparziale e che rappresenta tutti i venti club che partecipano al campionato di Serie A, nell’annunciare il risultato di Ferrara ha pubblicato un tweet dove si legge “Nonostante la vittoria, purtroppo l’A.C. Milan non riesce a centrare la Champions League e si qualifica per l’Europa League”. Quel “purtroppo” ha scatenato un putiferio, con i tifosi (ad eccezione di quelli milanisti) che hanno commentato in maniera piuttosto seccata accusando la Lega Calcio di avere dei favoritismi nei confronti del club meneghino rispetto agli altri che invece si sono qualificati per la massima competizione calcistica europea.

Rivoluzione rossonera – Nel frattempo in casa milanista è tempo di smaltire la delusione ma anche di pensare al futuro con un riassestamento societario. Leonardo infatti è vicinissimo all’addio e al suo posto dovrebbe arrivare Luis Campos. A rischio anche la posizione d Paolo Maldini, cosa che tra l’altro sta preoccupando moltissimi i tifosi del Diavolo che sperano nella sua permanenza.

SPORTEVAI | 27-05-2019 09:54