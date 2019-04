Gagliardini: "Vogliamo tutti il bene dell'Inter"

Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini a Sky ha commentato il ritorno in campo di Mauro Icardi contro il Genoa: "Gli abbracci dopo i gol hanno dimostrato che noi tutti qui siamo professionisti, vogliamo il bene dell'Inter e Mauro è entrato in campo per fare questo. Da elogiare il comportamento di tutti: quando si entra in campo lasciamo da parte tutto il resto".

Sul suo momento personale: "Sono contento di aver segnato questi due gol, hanno portato a due vittorie importantissime sia all'andata che al ritorno. Il gol aiuta, dà fiducia, per un giocatore come me che non è solito farli, è sicuramente un motivo di orgoglio personale. Se poi portano la squadra a vincere le partite, tanto meglio", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 20:51