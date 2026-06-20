Gago, infarto in diretta per l'ex Roma: il tecnico dell'Universidad de Chile operato d'urgenza

L'allenatore del club cileno, dopo il successo con l'O'Higgins, ha avuto un attacco di cuore durante la conferenza ed è stato portato in ospedale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Sudamerica è con il fiato sospeso per le condizioni di Fernando Gago, ex giocatore di Roma e Real Madrid, che è stato colpito da un infarto mentre teneva una conferenza stampa dopo il successo per 2-0 dell’Universidad de Chile sull’O’Higgins. Il 40enne tecnico argentino, dopo una domanda, ha mostrato evidenti segni di dolore, ha bevuto un sorso d’acqua e ha lasciato la sala stampa. Successivamente si è appreso che è stato colpito da infarto.

Malore già prima della gara

Il direttore tecnico aveva manifestato un malore già prima della gara, poco prima di entrare nello stadio. Tuttavia, ha dato priorità alla partita anche se gli era stato consigliato di consultare un medico. Nonostante ciò è andato regolarmente in panchina. Il dolore si è intensificato in conferenza stampa. Ha quindi deciso di consultare un medico e gli è stato successivamente diagnosticato un problema cardiovascolare.

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Gago è stato portato in un centro medico d’urgenza palesando i sintomi di problemi cardiovascolari, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stent, utilizzato per liberare le arterie, ed è sotto osservazione medica. L’Università del Cile ha rilasciato un breve comunicato in merito alle condizioni dell’ex centrocampista: “Vi informiamo che il nostro allenatore, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di test cardiovascolari e non dirigerà l’allenamento di oggi. Fernando Gago è in buone condizioni ed è assistito dal nostro staff medico “. Gago sicuramente non sarà in panchina per la partita di questo fine settimana contro il Santiago Wanderers in Copa Chile. La squadra dovrà essere allenata dal suo vice, Fabricio Coloccini .

Nella partita contro gli azzurri l’allenatore era stato accompagnato dalla moglie e dalle figlie, che si trovavano sugli spalti dello Stadio Nazionale.