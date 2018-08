Galabinov vuole solo il Parma

La fine del mercato si avvicina e il Parma sembra essere giunto al momento delle scelte finali per rinforzare l’attacco, il reparto più bisognoso di innesti. Tra la suggestione Cassano e il sogno Balotelli, sembra prendere corpo un testa a testa tra due giocatori del Genoa. Uno tra Gianluca Lapadula e Andrej Galabinov sembra destinato a vestire la maglia crociata. I due, che hanno caratteristiche tecniche differenti, potrebbero anche arrivare in coppia, ma per motivi di bilancio pare più probabile dover fare una scelta.

Per l’ex milanista c’è da superare la concorrenza dell’Udinese, mentre il bulgaro, prima punta classifica, sembra pronto a rifiutare tutte le destinazioni pur di approdare in Emilia e restare in Serie A. Come riporta 'PadovaGoal.it', infatti, Galabinov ha rifiutato le proposte di Padova e Foggia nonostante la proposta di buonuscita del Genoa, disposto a venire incontro ai due club cadetti, per i quali lo stipendio dell’attaccante, pari a 500.000 euro netti, è inarrivabile. Il Parma però sembra freddo al momento su Galabinov, preferendo dirottare le proprie attenzioni su Lapadula.



SPORTAL.IT | 07-08-2018 20:05