Galante stupisce tutti con un paragone

C’era anche Fabio Galante in occasione del lancio di “Calciatori Adrenalyn XL 2019-20”, la raccolta di card Panini dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica, che omaggia, con questa edizione, le 10 collezioni Adrenalyn lanciate fino ad ora. L’ex difensore dell’Inter si è lanciato in un paragone. “Skriniar è quello che mi piace di più. Per carattere, grinta e personalità mi rivedo in lui. Meglio lo slovacco di me, però” ha raccontato.

“Ho giocato derby a Torino, Genova e Milano. E quest’ultimo non l’ho mai perso, anche perché in quegli anni noi nerazzurri eravamo più forti del Milan. Filippo Inzaghi l’avversario più difficile da marcare” ha concluso il livornese.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 13:55