Galatasaray-Barcellona, moviola: Leao si vede solo col giallo, il Var Di Bello aiuta Flick

La prova dell’arbitro Guida all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul in Champions League analizzata al microscopio, il fischietto napoletano ha ammonito 2 giocatori

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Serata impegnativa per la squadra arbitrale italiana in Champions: Guida ha ammonito solo due giocatori ma diversi sono stati i casi dubbi ed il Var Di Bello è stato decisivo nell’annullare il gol del possibile 2-0 per i turchi. Vediamo cosa è successo all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul.

Galatasaray-Barca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prima del via l’arbitro Guida fa notare a Yilmaz che deve cambiare parte delle bende sulle caviglie. Al 12′ Yamal prova a tirare da fuori area, ma viene contrastato da Lamina. Il giocatore del Barça lo ha rimproverato per l’accaduto. I due vengono separati dall’arbitro. Al 19′ Osimhen si lamenta per un fallo di Cubarsi ma Guida lascia correre. Valido al 27′ il gol di Batrakov.

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Rigore negato e gol annullato

Al 28′ gli spagnoli chiedono un rigore in seguito a uno scontro di Gordon con Yilmaz ma per Guida non c’è niente. Al 32′ Yilmaz firma il raddoppio ma interviene il Var: gol annullato per fuorigioco (millimetrico). Valido invece al 42′ l’1-1 di Cancelo. Al 50′ il sorpasso firmato Fermin Lopez, valido anche il tris di Gordon al 53′.

Leao ammonito

Primo giallo al 63′, è per Leao (che per il resto si è visto pochissimo) per un fallo su Eric García. Due minuti dopo Adeyemi fa 4-1. Lo stesso bomber al 75′ si lamenta e chiede un rigore per un fallo di Sallai che gli fa perdere l’equilibrio prima del tiro. Lo stesso Sallai all’86’ viene ammonito per un fallo su Gabriel Jesus. Dopo 3′ di recupero finisce 1-4.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Galatasaray-Barcellona, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Pisa-Lecce, ha già debuttato nei preliminari di Champions.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti una vittoria turca, 2 pari e 5 successi azulgrana.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Di Bello al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Leao e Sallai.