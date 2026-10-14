Galatasaray-Barcellona, Yamal asfalta Lemina in campo e sui social: risposta da fuoriclasse all’ex Juve dopo lo show da Pallone d’Oro

La provocazione di Lemina carica Yamal, che risponde sul campo con una prestazione da protagonista e due assist e si concede una stoccata social da applausi

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Scontro infuocato dentro e fuori dal campo tra Lamine Yamal e l’ex bianconero Mario Lemina, che scopre sulla propria pelle (e su quella della sua squadra) come non convenga provocare il talento spagnolo classe 2007.

Barcellona schiacciasassi anche a Istanbul

Il Barcellona si conferma uno schiacciasassi anche in Europa. Fa dieci su dieci in stagione, con la bellezza di 43 reti messe a segno. Dopo aver schiantato il Feyenoord per 5-1 all’esordio in Champions League, la banda di Hans-Dieter Flick esce con i tre punti anche uno stadio caldissimo come il RAMS Park di Istanbul, rifilando un poker da capogiro al Galatasaray dei vari Leao, Osimhen e… Lemina. Ora, qualcuno si starà certamente chiedendo il motivo di citare l’ex Juventus accanto a due delle stelle più importanti del club turco. Una spiegazione c’è eccome. Ed è anche molto semplice.

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La provocazione di Lemina a Yamal

Per rintracciarla occorre solo riavvolgere il nastro a qualche ora prima della partita. Nei giorni precedenti la sfida tra gli azulgrana e i giallorossi di Turchia, infatti, il centrocampista francese – che ha vestito la maglia della Juventus dal 2015 e al 2017 prima di girovagare in mezza Europa – si era espresso in modo non certo lusinghiero sul fresco campione del mondo. “Sané o Yamal? Chi è Yamal? Io conosco Sané, ma non so chi sia Yamal”.

Prova da Pallone d’Oro in campo…

Una risposta provocatoria e certamente in favore del compagno di squadra, ma che Lamine non ha evidentemente voluto lasciar correre. Risultato? Prestazione da Pallone d’Oro a suon di giocate senza senso messe in mostra senza soluzione di continuità al cospetto del “rivale”, due assist al bacio per Gordon e Fermin Lopez e premio di MVP conquistato a mani bassissime.

… risposta da fenomeno sui social

Archiviato il confronto senza storia consumatosi sul terreno di gioco, con la gara del francese durata meno di un’ora, Yamal ha chiuso ogni discorso dimostrandosi un fenomeno anche sui social… foto in posa con il premio del migliore in campo postata su Instagram e un quesito semplice semplice: “Ora sa chi sono?”, con tanto di fantasmino che fa la linguaccia. Nessun riferimento diretto a Lemina, ma ce n’era bisogno? E i fan dimostrano di apprezzare.