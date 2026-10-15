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Galatasaray, i numeri negativi che inchiodano Leao: che flop l'ex Milan che ora perde il posto

In Turchia crescono i mugugni per le prove sempre più deludenti dell'attaccante portoghese, costato 38 milioni di euro, il tecnico Okan Buruk orientato a lasciarlo in panchina

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una delusione costata 38 milioni di euro. Dopo qualche guizzo a inizio stagione Leao si sta rivelando un vero bluff al Galatasaray e cresce l’insofferenza nei suoi confronti specialmente dopo le ultime due gare in cui è stato al di sotto della sufficienza, specie in Champions sia contro lo Sporting che contro il Barcellona.

I numeri negativi di Leao

E’ vero che l’ex Milan è stato autore dell’assist per l’unico gol del Galatasaray contro il Barcellona ma nel complesso ​​ha deluso le aspettative con la sua prestazione. I numeri lo inchiodano e la mancanza di supporto difensivo è apparsa evidente. Ha perso 18 palle perse e non ha avuto alcun possesso offensivo. Leao ha percorso in media 6,75 km nella partita contro lo Sporting, dove ha giocato 32 minuti, e nella partita contro il Barcellona, ​​dove è rimasto in campo per 90 minuti con un solo cross riuscito, una percentuale di passaggi completati del 59% e un solo dribbling riuscito.

Quanti cambi nel Galatasaray

Dopo il ko con gli azulgrana il Galatasaray si prepara per la trasferta di sabato contro il Genclerbirligi in Süper Lig e l’allenatore Okan Buruk ha in programma quattro cambi nella formazione titolare prima della partita nella capitale. Lucas Torreira e Ugochukwu, ancora squalificati per cartellino rosso, non potranno giocare; Mario Lemina dovrebbe tornare titolare al posto di Torreira..Barış Alper Yılmaz, schierato come terzino destro contro il Barcellona, ​​dovrebbe giocare sulla fascia sinistra, Sallai dovrebbe partire titolare come terzino destro, mentre Davinson Sanchez e Abdülkerim Bardakcı formeranno la coppia di difensori centrali. Eren Elmalı dovrebbe confermare il suo posto da terzino sinistro e Uğurcan Çakır dovrebbe difendere la porta.

Leao destinato alla panchina

La scelta sorprendente è perà quella di lasciare in panchina Yunus Akgün e Rafael Leao con Leroy Sané che avrà un’opportunità in attacco, con Victor Osimhen in prima linea.

Galatasaray, i numeri negativi che inchiodano Leao: che flop l'ex Milan che ora perde il posto Ansa

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