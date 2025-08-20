Galatasaray, Icardi choc: perde la testa e aggredisce un tifoso davanti ai figli, bufera su Mauro

Un video inchioda l'ex attaccante dell'Inter: così la gioia per il ritorno al gol dopo un digiuno lungo otto mesi è stata spazzata via. Provvedimenti in arrivo per l'argentino?

La gioia per il ritorno al gol dopo un’astinenza durata otto mesi è stata spazzata via da un gesto folle che ha scatenato la bufera. Assediato dai fan, Mauro Icardi ha perso la testa aggredendo un tifoso mentre si trovava in compagnia della fidanzata China Suarez e dei suoi figli. Un video diventato virale sui social inchioda la punta del Galatasaray.

Icardi, cosa fai? Mauro si scaglia contro un tifoso

Come riferito dal sito turco Fanatik, Icardi si trovava con la sua nuova famiglia, quando è stato letteralmente travolto dall’affetto eccessivo dei tifosi del Galatasaray che hanno circondato l’attaccante argentino, la compagna China Suarez e i figli della modella con cui vive nella sua abitazione di Istanbul.

L’ex Inter, che stava firmando autografi nei pressi delle scale mobili di un locale, ha perso la pazienza colpendo un tifoso con una testata, prima di allontanarsi visibilmente infastidito.

Il video virale che inchioda l’argentino

L’episodio, a quanto pare, risale a circa due settimane fa. Ma il video è stato diffuso soltanto oggi ed è immediatamente diventato virale. A far esplodere il sudamericano, la folla che aveva intrappolato la fidanzata, a cui Icardi ha dedicato il suo primo gol dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a un lunghissimo stop a causa della rottura del legamento.

L’ex marito di Wanda Nara ha timbrato il cartellino su punizione nel 3-0 che i campioni di Turchia del Galatasaray hanno rifilato al Fatih Karagümrük, ma ora si ritrova nuovamente nell’occhio del ciclone.

La posizione del Galatasaray e la reazione sui social

Al momento il club di Istanbul non si è espresso sulla vicenda, ma, vista l’indignazione generale che ha fatto seguito alla pubblicazione del video, non è escluso che possa prendere provvedimenti. Silenzio totale anche dal calciatore. Sul web, invece, scatta la condanna.

“Icardi è un idiota” sentenzia un tifoso su X. “Questa gente compra le vostre maglie, si è incisa i vostri nomi sul corpo. Che razza di comportamento è questo? Vergogna” scrive Enis. Ci va giù duro, Attila: “Come può un argentino venire nel nostro Paese e dare una testata a un nostro concittadino? Icardi è un cattivo esempio con il suo stile di vita, andrebbe espulso”.