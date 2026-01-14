Galatasaray: Mauro Icardi come Evaristo Beccalossi, che disastro sui rigori

L’argentino ipnotizzato due volte da Akbulut: l’episodio riporta al 1982, quando Beccalossi fallì due penalty nella stessa gara

Serata da dimenticare per Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray, impegnato nella Ziraat Türkiye Cup contro il Fethiyespor, si è reso protagonista in negativo fallendo due volte lo stesso calcio di rigore nel giro di tre minuti. Dal dischetto, l’ex Inter si è visto respingere entrambe le conclusioni dal portiere Akbulut, lucido nell’intuire il lato e neutralizzare i penalty. Un episodio raro ma non inedito nella storia del calcio. Torna alla memoria il precedente del 1982, quando Evaristo Beccalossi entrò nel “mito” nella serata di Coppa delle Coppe, fallendo due rigori nella stessa partita.

Il Galatasaray vince in Coppa di Turchia

Seconda giornata di Ziraat Türkiye Cup. Il Galatasaray fa visita al Fethiyespor al Fethiye Beskaza Spor Salonu e porta a casa una vittoria meno agevole del previsto. Nel primo tempo i giallorossi si infrangono sul muro Akbulut, decisivo nel tenere in partita i padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Okan cambia passo: Bardakci sblocca il risultato, Yilmaz firma il raddoppio che indirizza la sfida. Nel finale Ayhan accorcia al 90’, un gol utile solo a rendere meno amara la sconfitta del Fethiyespor. Successo che consente al Galatasaray di salire a quota 6 punti e restare al comando del girone. Nel prossimo turno affronterà l’Istanbulspor.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per leggere tutte le news sul calcio estero

Icardi sbaglia due volte lo stesso rigore

Proprio Akbulut ha fermato Icardi, tradito dal dischetto in una serata da dimenticare. L’argentino, noto per la freddezza in area pur non essendo uno specialista dei rigori, ha visto respinte entrambe le conclusioni dal portiere del Fethiyespor. Al 35’, la conclusione dalla distanza di Karatas trova il braccio del capitano Akyuz: per l’arbitro Demirbas è calcio di rigore. Icardi sceglie la potenza alla destra del portiere, Akbulut intuisce e para.

Il VAR segnala poi un’infrazione in area dei giocatori di casa e il rigore si ripete. Stessa scelta, stesso esito. Akbulut ancora decisivo. All’intervallo gesto di fair play dell’ex Inter, che va a stringere la mano al portiere per congratularsi della prestazione. Nella ripresa il parziale riscatto dell’argentino con l’assist per il gol di Yilmaz del momentaneo 2-0 del Galatasaray.

Beccalossi e quei due rigori sbagliati contro lo Slovan Bratislava

La storia dei rigori falliti nella stessa partita conta diversi precedenti illustri. Restando in casa Inter, il caso emblematico è quello di Evaristo Beccalossi, al punto da diventare materia narrativa dal comico Paolo Rossi che, dieci anni dopo, gli dedicò un memorabile sketch. Anno 1982, andata dei sedicesimi di Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava. Al Meazza va in scena una serata storta.

Nella ripresa Beccalossi viene sgambettato da Hlavaty. Rigore netto, ma il sinistro finisce largo. Pochi minuti dopo, nuovo penalty per un fallo di mano di Luhovy, decisione discussa. Dal dischetto va ancora Beccalossi. Conclusione alla sua destra, parata di Mana. Sulla ribattuta il numero 10 colpisce il portiere; poi ci prova anche Altobelli, ancora respinto. Così il centrocampista entrò nel “mito” al contrario.