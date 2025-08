Galatasaray-Lazio, moviola: l’arbitro nega la vittoria a Sarri, Guendouzi fa infuriare lo stadio

La prova di Turkmen nell’amichevole al Rams Park di Istanbul analizzata ai raggi X, il fischietto turco ha ammonito solo un giocatore

Arbitro Fifa solo da quest’anno, Mehmet Turkmen – la scelta per Galatasaray-Lazio – non ha ovviamente grande esperienza internazionale. Classe ’83, arbitra dal 2013 e nella scorsa stagione oltre a 22 gare di super Lig turca ha diretto una gara di qualificazione di Conference League e una di Under 21 ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto turco.

I precedenti tra le due squadre

Sono diversi i precedenti tra le due squadre, l’unica volta che si sono sfidate in amichevole fu nel 2022 con vittoria della Lazio per 2-1, poi in Champions nel 2001 (1-0 e 0-1) e 4 volte in Europa Leagie: nel 2016 (1-1 3-1) e nel 2021 (0-1 e 0-0).

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Samet Ozkul e Senol Bektas con IV ufficiale: Cagdas Altay l’arbitro ha ammonito solo Vecino.

Galatasaray-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo solo 1′ graziato Torreira – che sarà l’autore dei due gol dei turchi – per un intervento duro su Tavares, il terzino biancoceleste resta a terra dolorante. Sarebbe stato da rosso diretto ma il giocatore non viene neanche ammonito. Al 23′ durissimo intervento di Sánchez su Castellanos ma anche stavolta l’arbitro non ammonisce. Da segnalare che dopo il gol dell’1-2 siglato da Zaccagni Guendouzi. si è esibito in un’esultanza in faccia ai tifosi del Galatasaray facendo infuriare tutto il Rams Park. All’82’, sul risultato di parità, l’episodio chiave: subisce fallo Dia da Ünyay in area di rigore, protesta la Lazio per il penalty non concesso dall’arbitro che poco dopo ammonisce Vecino per proteste. La gara finisce 2-2 con qualche rammarico per la squadra di Sarri.