Galatasaray, Leao tra tre fuochi: giura amore al Milan e affronta la sua prima squadra, lo Sporting. L'ultima rivelazione sull'addio

Il portoghese torna a giocare in Champions League dopo due anni e si ritrova il club dove è cresciuto, perché mancherà Osimhen infortunato. Potrebbe giocare lui al suo posto

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultima volta è stata un anno e mezzo fa, il 18 febbraio del 2025, quando a San Siro il Milan pareggiò 1-1 con il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions, uscendo dalla competizione dopo lo 0-1 dell’andata in Olanda. Rafa Leao giocò per tutti i 90′ senza incidere. Da allora il portoghese non ha più giocato nella più importante coppa europea ma tornerà stasera in Galatasarat-Sporting Lisbona, proprio contro la squadra dove è cresciuto.

Leao contro la sua ex squadra

L’ex Milan è partito col piede giusto in Turchia ma ora dovrà dimostrare di saper fare la differenza anche in Europa, anche se l’emozione è forte: “Lo Sporting è il club in cui sono cresciuto e che amo. È il club dove ho iniziato la mia carriera da professionista.. Abbiamo un’opportunità in Champions League. Abbiamo fatto molto bene la scorsa stagione e quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Questo club ha lavorato duramente per portarmi qui e io lo ripagherò.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sarà una partita diversa. Sarà la prima volta che giocherò contro lo Sporting. Lo Sporting è un club che amo molto e che ha contribuito alla mia crescita. Hanno giocatori molto importanti per noi. ma il Galatasaray ha allestito un’ottima squadra quest’estate. Fisicamente sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio due settimane fa, ma ora sono tornato. Lo staff tecnico del Galatasaray mi ha aiutato a recuperare velocemente. Sono pronto ad aiutare la mia squadra a vincere”.

Il ricordo del Milan

L’attaccante non ha cancellato il suo passato rossonero: “Non gioco in Champions League da due anni , sono emozionato. Devo difendere la mia maglia, che è quella del Galatasaray. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna cambiare. Quest’estate ho sentito il bisogno di farlo. Ho lasciato il Milan in buoni rapporti. Mi hanno aiutato. Ora sono un giocatore del Galatasaray. Continuerò a essere un tifoso del Milan”.

L’assenza di Osimhen

Mancherà Osimhen, infortunato, come Lemina e Wilfried Singo. All’ex Napoli è stata diagnosticata una lesione da moderata ad avanzata (con sanguinamento e stiramento) al muscolo adduttore (inguine) della gamba destra. In pole per sostituirlo c’è Yılmaz /20 gol nella scorsa stagione nella Süper Lig con 8 reti e 12 assist), l’alternativa è proprio Leao come falso nueve.