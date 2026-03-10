Galatasaray-Liverpool: Lemina decisivo, proteste per due gol annullati. Osimhen in lacrime: il motivo

Dopo aver eliminato la Juventus, i turchi conquistato la vittoria nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Liverpool: reti annullate a Osimhen e Konatè nella ripresa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Galatasaray continua il suo percorso europeo battendo per 1-0 il Liverpool nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. A decidere la sfida una rete dell’ex Juventus, Mario Lemina. Nella ripresa annullato il raddoppio di Osimehn e la rete del pareggio dei Reds.

Galatasaray-Liverpool

Per “stappare” la partita ci vogliono soltanto 7 minuti quando i padroni di casa trovano al rete del vantaggio sull’asse Osimhen-Lemina, con l’ex giocatore della Juventus che mette a segno il colpo di testa vincente da pochi passi. I Reds sotto di un gol fanno fatica a trovare una reazione ed è ancora la squadra turca a provarci con Osimhen al 12’. La prima replica degli inglesi arriva al 26’ con un tiro però piuttosto innocuo di Konatè. L’occasione miglior per la squadra di Slot arriva però con il colpo di testa di Wirz che chiama a un grande intervento Cakir. Nella ripresa la situazione non cambia, il Liverpool ci prova ma senza grande lucidità, anzi commettendo anche qualche errore di troppo in fase di impostazione. Poi le due reti annullate prima a Osimhen e poi a Konatè. I Reds continuano a provarci ma senza grandissima convinzione e forse anche con il pensiero di rinviare tutti i discorsi alla sfida di Anfield.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Galatasaray-Liverpool: tutte le emozioni del match

Le due reti annullate nella ripresa

Al minuto 62’ arriva anche la rete del raddoppio da parte del Galatasaray, lancio dalla metà campo in direzione di Osimhen, l’attaccante nigeriano lascia sfilare il pallone per Lang che mette la palla al centro con l’ex Napoli che mette dentro la palla del 2-0. L’arbitro ferma subito l’esultanza del giocatore della squadra di casa perché l’arbitro fa sapere che c’è qualcosa da controllare. Passano pochi secondi e arriva la decisione di annullare la rete per una posizione irregolare di Yilmaz, che nell’occasione però non entra mai in possesso del pallone ma non si disinteressa del tutto dell’azione e per il direttore di gara non si può giudicare come passiva.

Qualche minuto dopo c’è altro materiale per il VAR, su un calcio d’angolo del Liverpool la palla finisce in una mischia furibonda di uomini all’interno dell’area e dopo una serie di rimpalli la palla finisce in rete. I giocatori del Liverpool ci mettono qualche secondo prima di esultare, quelli del Galatasaray invece protestano subito. Difficile riuscire a dipanare la matassa dei tocchi ma il VAR ravvede un tocco di mano di Konatè e annulla il gol.

Le lacrime di Osimhen

I tifosi del Galatasaray ormai lo hanno inserito nella propria famiglia. Prima del match con il Liverpool, è apparso uno striscione enorme nella curva dei supporter turchi dedicati a Victor Osimhen: “Noi siamo una famiglia e la famiglia è tutto”, si legge sullo striscione con la foto dell’attaccante nigeriano. Nello striscione anche un bellissimo disegno, un riferimento alla travagliata infanzia di Victor a Olososun: l’immagine mostra l’attaccante adulto con la maglia del Gala mentre tiene per mano un Osimhen bambino con la maglia della Nigeria e una bimba in braccio. E sullo sfondo l’immagina della mamma del calciatore, scomparsa quando Osimhen era ancora giovanissimo.

Getty

Un messaggio che non è di certo passato inosservato all’ex calciatore del Napoli che nel corso della presentazione delle squadre ha notato lo striscione e si è lasciato andare anche a un momento di commozione. Un riconoscimento importante per il giocatore, il messaggio dei fan del Gala lo pone come uno dei pezzi della storia del club e non come un giocatore come tanti altri.