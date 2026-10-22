Galatasaray, Osimhen no limits: "Nessuno può dirmi come giocare sono il migliore". Montella verso il Fenerbahce

Il bomber nigeriano ex Napoli è tornato a segnare nel 4-2 dei turchi in casa del Lilla, l'ex ct potrebbe tornare subito in sella al posto di Ismail Kartal

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Modesto non è mai stato. Victor Osimhen ha sempre avuto grande stima di se stesso, sotto certi aspetti è un piccolo Cristiano Ronaldo e lo dimostrano le sue parole dopo il successo per 4-2 del Galatasaray in casa del Lille di Davide Ancelotti in Champions League.

Interrotta striscia negativa

Per i giallorossi è stata la prima vittoria stagionale nella competizione, interrotta una serie di cinque sconfitte consecutive fuori casa in Champions League e il bomber ex Napoli, che aveva anche sbagliato un rigore, ha segnato l’ultimo gol della serata, senza esultare per rispetto ai suoi ex tifosi.

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Osimhen spavaldo

Quando gli hanno chiesto se era troppo ansioso l’attaccante nigeriano ha risposto così: “Spesso sembra così. A volte le cose non vanno come vorremmo. Dall’esterno possiamo sembrare tesi, ma in realtà non lo siamo. È una reazione che mostriamo. Nessuno può insegnarmi a giocare con la palla o a segnare gol perché sono uno dei migliori attaccanti al mondo. Non mi soffermo su queste cose”.

Poi un messaggio ai rivali del Fenerbahce, in vista del derby nel prossimo turno di campionato: “I derby sono partite davvero emozionanti. C’è anche molta confusione in questi incontri. Vincere tutti i derby è molto importante per il campionato. Giocheremo in casa e avremo un vantaggio. Vogliamo chiudere questa partita nel miglior modo possibile ” .

Il futuro di Montella

Acque agitate invece in casa Fenerbahce: il futuro del tecnico Kartal è oggetto di dibattito dopo il pareggio contro lo Slavia Praga e Vincenzo Montella è stato indicato come possibile sostituto. In Turchia scrivono che la dirigenza del club avrebbe messo l’allenatore italiano, che ha recentemente lasciato la nazionale turca, in cima alla lista dei candidati.

Il fatto che il Fenerbahce non sia riuscito a mantenere il vantaggio di 2-0 contro lo Slavia Praga, pareggiando 2-2, e la successiva sconfitta per 6-0 contro l’Aston Villa, hanno scatenato cori di dimissioni dagli spalti. L’esito del derby del Galatasaray potrebbe influenzare la decisione della dirigenza riguardo al futuro dell’allenatore Ismail, che aveva già deciso di dimettersi dopo la partita contro la Roma ma è rimasto al suo posto grazie all’intervento del presidente.