Galatasaray, rinascita Icardi: segna dopo 8 mesi, lo sfogo di China Suarez

Mauro Icardi torna dopo 281 giorni di stop: segna su punizione nel 3-0 del Galatasaray al Karagümrük. Osimhen e Sané completano il tridente da sogno

Mauro Icardi è tornato. L’attaccante argentino, fermo da otto mesi per la rottura del legamento, ha firmato il 3-0 contro il Fatih Karagümrük al suo rientro ufficiale in campo col Galatasaray. Entrato nella ripresa, dopo soli tre minuti ha trovato la rete su punizione, facendo esplodere i 52.500 tifosi presenti alla Nef Stadium. Al termine della gara, ad accendere gli animi, è stata la compagna della stella argentina con un duro sfogo sul web. Intanto, per l’ex bomber dell’Inter è già scoppiata l’intesa con Osimhen e Sané.

Tridente da sogno: Icardi, Osimhen e Sané

Per la prima volta, i Lions hanno potuto schierare contemporaneamente tre stelle di caratura internazionale: Icardi, Osimhen e Sané. Una combinazione offensiva che promette spettacolo e che già ha dato i primi frutti. Icardi e Osimhen, pur partendo dalla panchina, hanno inciso nel secondo tempo, dimostrando la loro importanza nello scacchiere di Okan Buruk.

La partita: dominio giallorosso

Il Galatasaray ha messo in cassaforte la seconda vittoria consecutiva in Super Lig, confermando la propria superiorità. Dopo il successo per 3-0 all’esordio contro il Gaziantep FK, i giallorossi hanno replicato lo stesso risultato contro uno dei club più antichi di Istanbul. Le reti sono arrivate da Barış Alper Yılmaz al 10’, dall’autogol di Fatih Kurucuk al 74’ e dal sigillo finale di Mauro Icardi.

Determinante anche Lucas Torreira: l’uruguaiano, pur trovandosi in ottima posizione per concludere, ha ceduto il pallone a Icardi, regalando al compagno la gioia del ritorno al gol. Un gesto applaudito da tutto lo stadio e simbolo della compattezza del gruppo.

Il messaggio di Eugenia Suárez

A rendere ancora più speciale la serata ci ha pensato Eugenia “La China” Suárez, compagna di Icardi, che sui social ha dedicato un post d’amore: “Orgogliosa di te. Hanno provato a umiliarti, a buttarti giù. Non ci sono riusciti. Sei tornato, ti amo con tutto il cuore”.

Con questa rete, il 32enne argentino raggiunge quota 62 gol in 88 presenze con la maglia del Galatasaray. Non a caso, il club turco ha celebrato il suo ritorno con un post eloquente: “Il re è tornato”.