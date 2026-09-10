Galatasaray: scoppia il caso Leao ma è caos con l'arbitro che ignora due volte il Var su un rosso e un rigore

I turchi perdono in Champions contro lo Sporting Lisbona e attaccano lo svedese Eskas per le sue decisioni, il portoghese fischiato dai suoi ex tifosi

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Nei giorni scorsi e anche alla vigilia della gara Rafa Leao aveva provato ad addolcire i tifosi dello Sporting Lisbona con parole al miele nei confronti della squadra dove è cresciuto ma non è servito a niente: per l’ex Milan non è stato un bel ritorno a casa. Oltre alla sconfitta al debutto in Champions con il suo Galatasaray per 3-2 il portoghese ha dovuto anche subire i fischi di tutto lo stadio che hanno iniziato a prenderlo di mira dal 58′, quando è entrato in campo. Per i tifosi dello Sporting il suo addio è una ferita ancora aperta:, nel 2018 è andato al Lilla risolvendo unilateralmente il contratto e creando una spaccatura profonda ma in casa turca a far discutere è soprattutto l’arbitraggio dello svedese Eskas, non nuovo a far infuriare i club turchi.

L’arbitro ignora il Var

L’arbitro per due volte ha danneggiato il Galatasaray, ignorando anche l’invito del Var a cambiare idea. Il Galatasaray era partito subito forte, passando in vantaggio con un gol di Lucas Torreira. Lo Sporting ha pareggiato al 27′ con una rete di Geny Catamo ma avrebbe dovuto chiudere il primo tempo in 10 per un bruttissimo fallo di Altimira su Batrakov. L’arbitro ha estratto solo il giallo, è intervenuto il VAR, il tedesco Christian Dingert, che lo ha invitato all’OFR ma anche dopo aver rivisto le immagini la decisione dell’arbitro Espen Eskas è rimasta invariata. Nella ripresa un altro caso assai dubbio.

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Al 54′ Luis Suárez, dopo aver superato Uğurcan Çakır, è caduto a terra in seguito a uno scontro con Ismail Jakobs in area, Eskas ha indicato senza esitazione il dischetto del rigore, è stato nuovamente richiamato dal Var a rivedere le immagini ma anche stavolta non ha cambiato idea, confermando il penalty.

La rabbia del Galatasaray

Non è la prima volta che Eskas fa arrabbiare una squadra turca, era già successo nel match tra Rangers e Fenerbahçe, disputato il 13 marzo 2025 per gli ottavi di finale di Europa League, vinto dagli scozzesi ai rigori. La squadra gialloblù reclamò invano un rigore in quattro diverse occasioni. A fine gara furioso l’allenatore del Galatasaray: “Il rigore concesso è stato insolito per questo livello. In Turchia ci lamentiamo quando vediamo questo arbitro norvegese... Avevamo già avuto esperienze negative con lui a Istanbul. Il cartellino rosso che non ha dato e il rigore che ha concesso senza motivo hanno influenzato direttamente il risultato e demoralizzato la squadra. Durante la partita, i nostri giocatori erano molto demoralizzati. Le decisioni dell’arbitro , i cartellini gialli che non ha mostrato, quelli che ci ha mostrato… tutto ha giocato a nostro sfavore”.