Il Galatasaray spaventa la Juventus sul prezzo per Osimhen, prenota Calhanoglu dall’Inter e serve un assist a De Laurentiis   

A poche ore dal ritorno dei playoff di Champions il vice-presidente del club turco sbarra la strada alla cessione del nigeriano. Poi mette il regista nerazzurro nel mirino e si sbilancia su Lang

Il Galatasaray è un top club e se la Juventus vuole davvero Victor Osimhen dovrà pagare un prezzo altissimo: questo il messaggio che Abdullah Kavukcu, vice-presidente della squadra turca, manda ai bianconeri a poche ore dal big match di Champions League. Ma il dirigente del Gala s’è anche sbilanciato su Hakan Calhanoglu dell’Inter e sul riscatto di Noa Lang dal Napoli.

Juventus, il Galatasaray dice no alla cessione di Osimhen

La Juventus sogna Victor Osimhen e al nigeriano non dispiacerebbe affatto indossare la maglia dei bianconeri: peccato, però, che di mezzo ci sia il Galatasaray. A poche ore dal ritorno dei playoff di Champions League all’Allianz Stadium, che i turchi affronteranno con un vantaggio di tre gol, il vice-presidente del club di Istanbul Abdullah Kavukcu ha di fatto sbarrato la strada alla cessione del bomber nigeriano, o quantomeno ha provato a spaventare la Juve con una valutazione monstre.

Juventus, quanto vale Osimhen per il Galatasaray

“Quando lo abbiamo acquistato, molti ne parlavano come un investimento folle – ha ricordato Kavukcu in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport -. Penso che Victor abbia smentito tutti, considerando che il suo valore è raddoppiato”. Per il Galatasaray, dunque, Osimhen vale 150 milioni di euro, cifra che attualmente fuori portata per la Juventus e che lo sarà di sicuro se la squadra di Luciano Spalletti non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

“Sappiamo che è uno dei migliori centravanti del mondo e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme”, ha poi aggiunto Kavucku, ribadendo la volontà di trattenere il nigeriano.

Il Galatasaray prenota Calhanoglu

Ma il Galatasaray non punta solo a mantenere in organico i suoi migliori giocatori. Come fatto negli ultimi anni, il club di Istanbul ha già in programma nuovi acquisti in serie A. Il primo della lista è Hakan Calhanoglu, per cui i turchi hanno bussato alla porta dell’Inter anche a gennaio. “Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu – la confessione di Kavukcu – C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale”.

Quello del mercato estivo non sarà però l’ultimo assalto a Calha. “Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi”, ha affermato il vice-presidente turco.

L’assist a De Laurentiis per Lang

E a proposito di spese in Italia, dopo aver preso in prestito Noa Lang dal Napoli nel mercato di gennaio il Galatasaray pare fortemente intenzionato a riscattare l’olandese a fine stagione. “Abbiamo la possibilità di riscattarlo in estate, il suo impatto è stato incredibile e vorremmo fare contenti i nostri tifosi”, ha spiegato Kavukcu offrendo un assist ad Aurelio De Laurentiis. Riscattando Lang, il Galatasaray avrà versato nelle casse del Napoli complessivamente 32 milioni di euro, una cifra decisamente più alta dei 25 pagati dal club partenopeo al Psv la scorsa estate. ADL, dunque, è destinato a realizzare una ricca plusvalenza: il modo migliore per dimenticare quello che in sei mesi di serie A si era dimostrato un investimento tecnicamente sbagliato.