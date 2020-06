Il tecnico dei Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, ha parlato della possibilità di avere il centrocampista della Roma Javier Pastore in rosa per cercare di conquistare la MLS 2020.

"A tutti piacerebbe avere un giocatore come lui – ha dichiarato confermando l'interesse del tecnico sull'argentino della Roma -, ma non credo verrà. E' una situazione difficile". Secondo indiscrezioni la società losangelina è in pressing sul giocatore.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 13:08