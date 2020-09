Galbiati cerca la ricetta per fermare Trieste

Il coach di Cremona, Paolo Galbiati, è consapevole delle difficoltà che si presenteranno nella prima di campionato.

“Andiamo a Trieste che storicamente è un campo molto difficile, contro una squadra ambiziosa che ha cambiato tanto ma ha tenuto dei giocatori importanti – ha detto -. Andremo a fare la nostra partita cercando di limitare i momenti di up and down avuti nelle partite di prestagione e posso dire che su questo aspetto stiamo lavorando molto durante la settimana. Dobbiamo cercare di non farli correre e di non fargli prendere fiducia. Dobbiamo cercare di tenere i loro uno contro uno e non prendere delle ondate. In attacco poi, il lavoro delle ultime settimane è stato finalizzato a coinvolgere tutti e a rendere tutti partecipi, cercando di passarci tanto la palla per trovare sempre i migliori tiri possibile”.

“A differenza della pre season dovremo essere bravi, io e il mio staff, a gestire i minutaggi dei giocatori per essere competitivi lungo tutti i 40 minuti. I ragazzi infatti stanno crescendo di condizione ma, come normale che sia, non sono ancora al top” ha aggiunto Galbiati.

