Galbiati manda un messaggio ai suoi

Missione impossibile o quasi per la Fiat Torino impegnata sul parquet dell’Olimpia Milano.

Naturalmente, però, il coach dei piemontesi, Paolo Galbiati, non parte battuto. "Non avremo bisogno di extramotivazioni perché affrontare Milano le crea già naturalmente – dice -. I nostri avversari possono scegliere tanti assetti diversi e presentare grazie al loro parco giocatori anche quintetti inediti. Ciò nonostante la perdita di Gudaitis per infortunio e Bertans per scelte professionali. Vengono dalla sconfitta all’esordio in Coppa Italia e da due belle affermazioni in Eurolega che li hanno avvicinati ad uno degli obiettivi stagionali, ovvero i playoff di Eurolega. Dovremo andare a giocare la nostra partita, consapevoli della loro forza ma senza pensare alle differenze, mettendoci in testa di poterli contrastare e impensierire".

SPORTAL.IT | 03-03-2019 10:55