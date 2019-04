Galbiati non ci sta: "Si è esagerato"

Paolo Galbiati, coach dell’Auxilium Torino, ha fatto il punto della situazione in casa dei piemontesi.

"Credo che la nostra situazione sia stata da molti letta e scritta in modo esagerato – ha raccontato -. Martedì scorso ci siamo presentati in pochi agli allenamenti a causa di alcuni infortuni e delle relative terapie cui hanno dovuto sottoporsi i giocatori che li avevano subiti. Mercoledì si è svolto un confronto tra lo staff e la squadra, in un momento delicato per il passaggio societario. Tutte azioni condivise anche con coloro che in Società stanno facendo il massimo per metterci nelle condizioni migliori per proseguire il cammino in queste ultime giornate, e che colgo l’occasione per ringraziare. Così faccio con tutti i giocatori che si sono allenati nell’ultimo periodo anche superando infortuni assortiti e momenti difficili ed hanno onorato gli impegni di campo, vedi le ultime due vittorie e le precedenti uscite in cui siamo sempre stati in partita fino al termine. Una compagine che molla non si comporta certo così".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 17:12