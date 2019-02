Galli: “Ecco perché il Milan ora ha più fame di vittoria”

Il mercato di gennaio ha trasformato il Milan. Questa la tesi di Giovanni Galli, grande ex rossonero, che durante l’ultima puntata di Tiki Taka ha elogiato la gestione della campagna acquisti invernale da parte della dirigenza, soprattutto il coraggio con il quale ha scelto di separarsi da Gonzalo Higuain. Per Galli, infatti, proprio la partenza dell’argentino e l’arrivo di Krysztof Piatek, oltre che di Lucas Paquetà, rappresentano le mosse che hanno permesso al Milan di spiccare il volo. Per l’ex difensore, infatti, prima ancora che le qualità tecniche contano le motivazioni e i due nuovi rossoneri, entrambi in gol ieri contro il Cagliari, hanno dimostrato di averne a profusione, contagiando un gruppo che ha digerito benissimo l’addio dell’uomo che, nella scorsa estate, era arrivato per trasformarsi in leader.

IL CONFRONTO. “Il Milan – ha spiegato Galli durante la trasmissione Mediaset – ha acquistato due giocatori che hanno fame”. Chiaro dunque il riferimento a Paquetà e Piatek, che finora hanno dimostrato sempre grande voglia vestendo la maglia rossonera. Una voglia che, invece, Higuain ha perso molto presto. E proprio sull’argentino è arrivata la battuta di Galli: “Loro hanno fame, non hanno già mangiato”. il riferimento al Pipita è piuttosto chiaro e qualcuno ci ha letto anche una vena beffarda, considerate le condizioni fisiche mai ottimali dell’ex Real Madrid, Napoli e Juventus.

COME KAKA’. A proposito di fame, tanta ne aveva anche Kakà quando arrivò al Milan. Il nome del brasiliano, icona dell’ultima epoca d’oro rossonera, è stato nuovamente accostato a quello di Paquetà. Stavolta, però, non c’entrano valutazioni tecniche, quanto un puro dato statistico: l’ultimo centrocampista brasiliano a segnare in Serie A con la maglia del Milan prima dell’ex Flamengo era stato proprio Kakà, nel marzo 2014 contro il Chievo. Dopo 5 anni, San Siro ha un altro campione verdeoro da acclamare.

SPORTEVAI | 11-02-2019 14:14