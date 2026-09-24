Il futuro della Federazione passa dalle valutazioni del Coni: sullo sfondo un possibile ritorno dell’ex dirigente rossonero al vertice della Governance del calcio italiano.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il nome di Adriano Galliani torna a circolare con forza nelle stanze della FIGC. L’ex amministratore delegato di Milan e Monza, infatti, potrebbe tornare in corsa per la presidenza della Federcalcio, ma questa volta all’interno di uno scenario molto diverso rispetto a quello della scorsa primavera: un eventuale commissariamento della Federazione e la successiva convocazione di nuove elezioni. L’ipotesi, riportata da La Repubblica e ripresa da Calcio e Finanza, nasce nei giorni in cui resta apertissimo il caso Giovanni Malagò, ormai costantemente in prima pagina per il presunto mancato tesseramento FIGC al momento della candidatura alla presidenza. Secondo quanto ricostruito, alcuni club di Serie A avrebbero già avviato contatti esplorativi in vista di una possibile successione. Tra le ipotesi ci sarebbe proprio quella di Galliani, che questa volta avrebbe manifestato disponibilità a valutare l’incarico.

Il caso Malagò e il possibile commissariamento della FIGC

La partita sulla governance della FIGC ruota innanzitutto intorno alla posizione di Giovanni Malagò. L’attuale presidente federale è stato eletto il 22 giugno 2026 al primo scrutinio, ottenendo il 68,58% dei voti, contro il 29,17% raccolto da Giancarlo Abete. La sua elezione è però finita sotto esame per una questione legata ai requisiti richiesti per la stessa candidatura e, in particolare, al mancato tesseramento alla FIGC nel momento in cui si è presentato alle elezioni.

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Il procedimento ha seguito un percorso articolato. La Procura Federale aveva inizialmente proposto l’archiviazione, ritenendo che il possesso materiale della tessera FIGC non fosse necessariamente indispensabile per candidarsi alla presidenza. Successivamente, il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha archiviato la posizione personale di Malagò, trasferendo però al CONI la questione relativa all’operato della Federazione e all’eventuale inosservanza dei principi fondamentali sui requisiti di candidatura.

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha quindi annunciato ulteriori approfondimenti, affidati anche ad esperti di diritto sportivo. Il possibile esito è ancora da definire, ma tra gli scenari presi in considerazione figura il commissariamento della Federcalcio, con l’azzeramento degli attuali vertici e una successiva fase destinata a condurre a nuove elezioni. Ed è proprio l’eventualità di una nuova consultazione elettorale ad aver riacceso il nome di Galliani.

Galliani, dalla rinuncia alla nuova candidatura

Adriano Galliani non è un nome nuovo per la corsa alla presidenza della FIGC. Già nell’aprile 2026, in vista delle elezioni poi vinte da Malagò, l’ex dirigente del Milan era stato sondato per una possibile candidatura. Il Milan aveva spinto per la sua discesa in campo, mentre una parte della Serie A, con l’Inter di Giuseppe Marotta in prima linea, aveva lavorato sulla candidatura di Malagò.

Galliani aveva però scelto di fare un passo indietro, chiarendo di non avere formalmente accettato la proposta e rinunciando così alla possibilità di competere per la guida della Federcalcio. In quella fase aveva inoltre espresso il proprio sostegno proprio a Malagò, che sarebbe poi stato eletto con un consenso molto ampio.

A distanza di pochi mesi, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo la ricostruzione apparsa sul quotidiano La Repubblica, almeno quattro società di Serie A avrebbero avviato contatti in vista di una possibile successione. L’idea sarebbe quella di affidare a Galliani una presidenza di transizione, indicativamente per due anni, con l’obiettivo di accompagnare la FIGC fino alla naturale scadenza del ciclo federale.

Non si tratterebbe dunque, almeno nello scenario descritto, di un passaggio di testimone immediato da Malagò a Galliani. Prima dovrebbe arrivare un eventuale intervento del CONI, quindi una fase commissariale e infine la convocazione di nuove elezioni. Solo in quel momento l’ex ad di Milan e Monza potrebbe decidere formalmente di scendere in campo.

Serie A al fianco di Malagò, ma il piano resta sul tavolo

La possibile candidatura di Galliani va letta anche alla luce della posizione ufficiale della Serie A, che al momento non ha ritirato il proprio sostegno a Giovanni Malagò. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha ricordato che l’attuale numero uno della FIGC era stato individuato come candidato da 19 società su 20 e che, nonostante il caso legato al tesseramento, la posizione della Lega non sarebbe cambiata.

Da una parte, quindi, resta il sostegno espresso nei confronti di Malagò. Dall’altra, alcuni club starebbero comunque preparando uno scenario alternativo nel caso in cui il CONI dovesse decidere di far decadere la figura dell’attuale presidente e aprisse le porte al commissariamento della Federazione. È in questo secondo quadro che si inserisce il cosiddetto “piano Galliani“.

L’eventuale gestione commissariale avrebbe, secondo le ultime ricostruzioni, un carattere prevalentemente transitorio: l’obiettivo sarebbe portare la FIGC a nuove elezioni e consentire al sistema calcistico di scegliere nuovamente il proprio presidente. Una figura neutra, insomma. In tale eventualità, Galliani potrebbe questa volta accettare di presentarsi, dopo aver rinunciato alla candidatura nella precedente tornata elettorale.

La vicenda si intreccia inoltre con il rapporto tra il mondo dello sport e il Governo. Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha più volte auspicato che la questione venisse risolta all’interno dell’ordinamento sportivo, sottolineando anche la volontà di evitare una politicizzazione del caso e di non dover intervenire direttamente. Le prossime settimane saranno dunque decisive per comprendere quale sarà il futuro della governance della FIGC. Prima dovranno arrivare le valutazioni del CONI sul caso Malagò e sull’eventuale commissariamento. Soltanto in una fase successiva, si potranno capire le reali intenzioni di Adriano Galliani.