Galliani cerca il contatto con Ibrahimovic

“Zlatan Ibrahimovic non risponde più al telefono”. Così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sull'attaccante svedese ancora al centro del mercato. “Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare, ma non ho ricevuto risposta” le parole dell'ex dirigente del Milan a Binario Sport.

Durante la trasmissione condotta da Stefano Peduzzi e in onda ogni lunedì dal teatro Binario 7 di Monza, Galliani ha annunciato il primo acquisto di gennaio: “Stiamo per prendere un centrocampista, siamo soddisfatti di quello che ha fatto la squadra, ma potevamo fare di più”.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 10:56