Galliani chiede i gol a Mota Carvalho

Il Monza si è assicurato il forte attaccante portoghese Dany Mota Carvalho dalla Juventus. La trattativa è stata commentata in presa diretta da Adriano Galliani a a Radio Binario 7.

L'amministratore delegato del Monza è stato intervistato dal direttore di Monza-News Stefano Peduzzi durante la puntata di Binario Sport di lunedì: "L'operazione Mota è stata pensata da me e dal ds Filippo Antonelli. Perchè ora e non a giugno? Perchè come diceva mio padre è sempre meglio portarsi avanti con il lavoro e per questo l'abbiamo preso ora e non a giugno. Martedì Mota si allenerà con la squadra, contro la Pro Patria è a disposizione e poi deciderà Brocchi se schierarlo o meno. Lo cercavamo già dalla scorsa estate, il suo arrivo è nell'ottica di rinforzare la squadra per andare in Serie B quest'anno e proseguire il cammino anche la prossima stagione. Da lui mi aspetto un po' di gol, gli ho spiegato che il Monza crea tantissimo ma segna pochi gol rispetto a quello che creiamo".



SPORTAL.IT | 21-01-2020 11:00